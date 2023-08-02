Архбюро Above разработало дизайн-концепцию лобби БЦ "Stone Дмитровская" в Москве

В основе концепции интерьеров - идея взаимосвязи внутреннего и внешнего пространства

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Дизайн-проект лобби и торговой галереи бизнес-центра класса А у станции метро "Дмитровская" в Москве разработало архитектурное бюро Above. В основе архитектурного решения внутренних пространств лежит продуманное зонирование, здесь появятся зоны ресепшен и ожидания, а также лаунж-пространства и интегрированная бизнес-гостиная, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, которые приводит пресс-служба Москомархитектуры, в основу концепции интерьеров БЦ легла идея взаимосвязи внутреннего и внешнего пространства. Места общего пользования бизнес-центра и торговой галереи отразили элементы геометрии фасада в интерьере.

"Нижние уровни бизнес-центра с просторным лобби и увеличенной торговой составляющей с панорамным остеклением создают эффект открытости и связывают объект с городской средой. Архитектура "Stone Дмитровская" от бюро IND находит свое продолжение в колористическом решении интерьеров лобби и торговой галереи, дизайн-проект которых разработало бюро Above. Минимализм и лаконичность воплощаются в натуральном камне и латуни, которая вместе с выбором теплой цветовой гаммы сформировала единый образ бизнес-центра", - отметил Кузнецов.

Как добавили в комитете, БЦ "Stone Дмитровская" предусматривает концепции Healthy building и Вe citizen, которые отвечают за ментальное здоровье резидентов и создание комфортной среды в бизнес-центре. Архитектура общественных пространств, выполненных в спокойных цветовых решениях с использованием натуральных материалов и элементов биофильного дизайна, должна поддерживать психологическое и эмоциональное состояние будущих резидентов, а навигация - помогать быстро и легко ориентироваться.

"При разработке дизайн-концепции бизнес-центра мы уделили особое внимание торговой галерее. Понимая, что она станет частью благоустроенного общественного пространства, мы соединили принципы модернизма в формировании интерьерных решений. Являясь продолжением пешеходного бульвара, формирующего коридор ритейла, пространство торговой галереи отражается в металлических поверхностях, используемых в интерьере", - прокомментировал решения гендиректор бюро Above Никита Дергунов.

Как уточнили в Москомархитектуре, стойка ресепшен в лобби и торговой галерее выполнена в минималистичном решении. Также предусмотрена гибкая пропускная система для резидентов и гостей бизнес-центра, которая позволит избежать очередей, а бесконтактный доступ и проход в лобби призваны максимально снизить физическую функцию ресепшен.

Участники проекта

"Для Above бизнес-центр "Stone Дмитровская" стал первым проектом, реализованным вместе с девелопером Stone. Авторский почерк архитектурного бюро - объединение в работе уникального человеческого опыта и современных технологий, а также узнаваемый приоритет монохромной колористики", - подчеркнули в пресс-службе Москомархитектуры.

Там резюмировали, что бизнес-центр общей площадью 50 тыс. кв. м возведут по адресу Дмитровский проезд, вл. 1г: в трех минутах ходьбы от метро "Дмитровская" и станции МЦД-2, в двух км от Третьего транспортного кольца (ТТК). Бизнес-центр класса А реализуется совместно с мэрией Москвы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) и представляет собой 23-этажную офисную башню с динамичным фасадом, а также торговую галерею в сплошном остеклении.

"Договор с инвестором о реорганизации неэффективно используемого участка площадью почти 0,6 га был подписан в 2022 году. Проект должен быть реализован в течение пяти лет, благодаря ему в столице появится 3,5 тыс. новых рабочих мест", - отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.