В районе Царицыно строят и проектируют девять домов по реновации

Всего с момента старта программы в районе ввели в эксплуатацию шесть жилых домов

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Семь жилых домов строят по программе реновации в районе Царицыно в Южном административном округе Москвы, еще две новостройки находятся на этапе проектировки. Об этом сообщил журналистам руководитель столичного департамента Рафик Загрутдинов.

"В районе Царицыно для переселения по программе реновации строят и проектируют девять жилых домов. В стадии строительства находятся семь объектов жилой площадью 84,6 тыс. кв. м. Еще два объекта площадью 56,3 тыс. кв. м находятся в стадии проектирования", - сказал он.

По данным департамента, два дома строятся на Ереванской улице и по одному на улицах Бехтерева, Каспийской, Севанской, Кантемировской, а также на Пролетарском проспекте. Всего с момента старта программы реновации в районе Царицыно ввели в эксплуатацию шесть жилых домов жилой площадью 85,2 тыс. кв. м. Всего по программе реновации в районе новые квартиры получат жители 141 дома.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение более 5 тыс. домов.