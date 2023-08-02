Инспекторы в центре Москвы пресекли незаконную застройку арки многоквартирного дома

В настоящее время для горожан обеспечен беспрепятственный сквозной проход и проезд во внутренний двор

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Незаконную застройку арки многоквартирного дома в Пресненском районе Москвы пресекли специалисты госинспекции по недвижимости столицы. Об этом сообщил журналистам глава ведомства Иван Бобров.

"В Центральном административном округе по решению суда освободили арочное пространство жилого дома", - сказал он, отметив, что речь идет про дом №7, расположенный по Большой Бронной улице.

"В результате реконструкции арка дома, предназначенная для сквозного проезда, была полностью застроена, образованное помещение площадью более 38 кв м использовали в коммерческих целях", - продолжил Бобров. Он заметил, что пользователь не оформлял разрешительную документацию на реконструкцию. "Суд признал новый объект самовольной постройкой", - сказал Бобров.

В настоящее время, по его данным, нарушение устранено, а для горожан обеспечен беспрепятственный сквозной проход и проезд во внутренний двор.