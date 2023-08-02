"Павелецкая плаза" Сергея Гордеева хочет взыскать неустойку с IKEA через Верховный суд РФ

Торговый центр попытался взыскать неустойку почти в 11,7 млн рублей за то, что IKEA в одностороннем порядке остановила продажи в "Павелецкой плазе", и запретить завершение ликвидации "Икеа дом" до выплаты штрафа

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. "Павелецкая площадь" (юрлицо торгово-развлекательного центра "Павелецкая плаза") подала жалобу в Верховный суд РФ после того, как ее иск к "Икеа дом" о неустойке по договору аренды был отклонен в первой, апелляционной и кассационной инстанциях, следует из картотеки арбитражных дел.

"Икеа дом" - единственный в России ретейлер в структуре Ingka Holding Europe (материнская компания холдинга для юридических лиц в РФ и Украине), согласно базе СПАРК. И эта компания находится в процессе ликвидации с августа 2022 года. Остальные юрлица в ветке подчинения относятся к девелоперскому бизнесу Ingka Holding. ТАСС направил запрос в пресс-службу Ingka Centres.

Первоначальный иск к "Икеа дом" "Павелецкая площадь" подала в августе 2022 года как раз на фоне ликвидации ретейлера. Торговый центр попытался взыскать неустойку почти в 11,7 млн рублей за то, что IKEA в одностороннем порядке остановила продажи в "Павелецкой плазе", и запретить завершение ликвидации фирмы до выплаты штрафа. Однако суд сначала отказал в обеспечительных мерах, а затем - в полном удовлетворении иска. Из резолюции следует, что "Икеа дом" продолжал оплачивать аренду помещений, несмотря на приостановку торговли, и что ТРЦ с 1 августа 2022 года не предоставил компании доступ в магазин, чтобы вывезти или ввезти товары.

На фоне затянувшейся почти на год тяжбы в июне 2023 года "Икеа дом" сам подал иск к Межрайонной инспекции ФНС по Московской области о продлении срока своей ликвидации. ТАСС направил запрос в компанию.

"Павелецкая плаза" управляется Mall Management Group основного акционера ГК ПИК Сергея Гордеева через "Plaza B. V.", следует из данных сайта компании. Торговый центр расположен на Павелецкой площади в Москве, и MMG ищет на него покупателя, рассказали ТАСС консультанты на рынке недвижимости. По данным старшего директора CORE. XP Марины Малахатько, стоимость этого объекта может достигать 30 млрд рублей. Представитель MMG отказался прокомментировать ТАСС тяжбу с IKEA и возможную продажу торгового центра.