Ввод в эксплуатацию жилья в России вырос почти на четверть в I полугодии

В стране ввели в эксплуатацию более 64,8 млн кв. м жилой недвижимости

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. По итогам января - июня 2023 года в России было введено в эксплуатацию более 64,8 млн кв. м жилой недвижимости, что на 23% больше, чем итог I полугодия 2022 года - 52,6 млн кв. м. Об этом говорится в материалах Росстата.

Объем строительства в РФ в первом полугодии 2023 года вырос на 9% в сопоставимых ценах по сравнению с тем же периодом 2022 года и достиг 5,6 трлн рублей.

За год на конец июня 2023 года цены в сфере строительных материалов больше всего выросли на волоконно-оптические кабели - на 14,5%, на цемент - на 9%, а на рулонную кровлю и гидроизоляцию - на 6,4%, по данным Росстата.

Цены на первичное жилье в РФ по итогам II квартала 2023 года против результата I квартала 2023 года выросли на 1,3%, на вторичное - на 1,6%. На конец II квартала 2023 года средняя цена 1 квадратного метра на первичном рынке составила 128,8 тыс. рублей, на вторичном - 92,4 тыс. рублей.