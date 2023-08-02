ДОМ.РФ запустил второй поток курса "зеленого" стандарта жилья

Первый поток курса был запущен в июне

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Институт развития жилищного рынка в России ДОМ.РФ запустил второй поток курса по "зеленому" стандарту строительства многоквартирных домов и методике их проектирования для девелоперов на базе НИУ ВШЭ. Об этом в ходе Московского урбанистического форума сообщил руководитель направления "Устойчивое развитие" госкомпании Артем Селезнев.

"Мы понимаем, что национальный ГОСТ вызывает ряд вопросов, как именно соответствовать критериям, как их применять, какие подтверждающие документы должны быть. Поэтому мы разработали систему обучения. Она направлена на повышение грамотности работы с нашим ГОСТом застройщиков, проектировщиков, консультантов, строителей и просто интересующихся людей. Сейчас стартует второй поток", - сказал он.

Первый поток курса был запущен в июне 2023 года. Обучение проводят эксперты, которые участвовали в разработке стандарта. Курс проводится онлайн и включает в себя видеолекции, презентации и тестовые задания. По его окончании слушатели получат сертификат ДОМ.РФ и удостоверение государственного образца о повышении квалификации НИУ ВШЭ.

Национальный стандарт "зеленого" строительства многоквартирных домов действует в РФ с ноября 2022 года. В настоящий момент ДОМ.РФ разрабатывает аналогичный стандарт для индивидуальных жилых домов и планирует создать в 2024 году "зеленый" стандарт капитального ремонта.