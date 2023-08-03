В Бутырском районе Москвы реорганизуют два неэффективно используемых участка

В рамках проекта планируется построить около 132 тыс. кв. м недвижимости

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Комплексное развитие предусмотрели на северо-востоке Москвы для двух неэффективно используемых участков на улице Милашенкова. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В рамках комплексного развития двух неэффективно используемых территорий на улице Милашенкова планируется построить около 132 тыс. кв. м недвижимости. Инвестиции в реализацию проекта составят 15 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект оценивается в 817 млн рублей. Благодаря редевелопменту участков будет создано более 2,2 тыс. новых рабочих мест", - сказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба экономкомплекса правительства Москвы.

Как уточнили в мэрии, на этих территориях расположены устаревшие склады, автомойки и стоянки.

"В Бутырском районе планируется построить около 44 тыс. кв. м жилья и почти 88 тыс. кв. м общественно-деловых объектов, в том числе музыкальную школу, клинику памяти, помещения для размещения мировых судей, гостиницу на 800 номеров и физкультурно-оздоровительный комплекс. В результате появится обновленный благоустроенный квартал в пешей доступности от станции метро "Фонвизинская", - цитирует пресс-служба министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана.

В рамках программы комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются комфортное жилье, дороги, а также вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве в разных стадиях реализации находится 188 проектов общей площадью около 2,45 тыс. га.