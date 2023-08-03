Около 7 тыс. москвичей воспользовались онлайн-сервисами по программе реновации

Самыми популярными стали "Загрузка документов в рамках переезда по программе реновации" и "Запись на осмотр предложенной квартиры"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Участники программы реновации в Москве могут получить помощь на этапах переселения в новую квартиру, в том числе в онлайн-формате. С момента внедрения электронных сервисов ими воспользовались около 7 тыс. москвичей, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

"Электронными сервисами по программе реновации за все время их работы воспользовались около 6,9 тыс. человек, из них более 4 тыс. - с начала 2023 года. Самыми популярными стали "Загрузка документов в рамках переезда по программе реновации" и "Запись на осмотр предложенной квартиры". С момента запуска ими воспользовались более 3,3 тыс. и 3,2 тыс. горожан соответственно. Цифровые продукты позволяют значительно экономить время жителей при переселении", - сказал Гаман, чьи слова приводит пресс-служба департамента.

Чтобы жители могли решить как можно больше задач в цифровом формате, столица, помимо повседневных услуг и сервисов, разрабатывает "пакеты" инструкций и услуг, которые помогают уже не в отдельном бытовом вопросе, а в жизненной ситуации целиком.

"Все сервисы разработаны для удобства граждан и быстрого переселения. Они позволяют узнавать полную информацию о необходимых действиях и статусе переселения, дают возможность сократить число посещений центров информирования и затрачиваемое время на оформление необходимых документов. Суперсервис также упрощает взаимодействие жителей с органами исполнительной власти", - отметили в пресс-службе.

Как добавили в Департаменте информационных технологий Москвы, суперсервис сопровождает новоселов на всем пути переезда - от уведомления о переселении до регистрации в новой квартире. Участники программы могут онлайн записаться на заключение договора и при необходимости подать заявление на прием к нотариусу, а также воспользоваться услугами грузчиков. Также в числе цифровых продуктов суперсервиса - сервис по подаче заявлений на устранение строительных дефектов и помощь грузчиков при переезде.

"Сегодня доступно шесть сервисов, которые используются жителями на различных этапах переезда. Кроме того, в личные кабинеты жителей на портале mos.ru, по электронной почте и в мобильном приложении "Госуслуги Москвы" направляются проактивные уведомления на всех стадиях переезда. В общей сложности с момента запуска суперсервиса в ноябре 2020 года по поручению Мэра Москвы направлено более 650 тыс. уведомлений переезжающим по программе реновации горожанам", - цитирует пресс-служба руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина.