На юго-западе Москвы во II квартале 2023 года демонтировали 50 объектов самостроя

В результате работ освободили около 7,7 тыс. кв. м общественной территории

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Демонтаж 50 незаконных объектов выполнили с апреля по июнь на территории Юго-Западного административного округа (ЮЗАО) Москвы. В результате освободили около 7,7 тыс. кв. м общественной территории, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

"За три месяца в ЮЗАО специалисты ведомства выявили 91 самострой. Из них 55% общей площадью около 8,2 тыс. кв. м уже демонтировали. Кроме того, на трех земельных участках пресекли работы по возведению таких объектов на начальном этапе", - сказал Бобров, чьи слова приводит пресс-служба департамента.

Как резюмировали в ведомстве, во втором квартале 2023 года на юго-западе столицы специалисты ведомства провели комплексную работу по обследованию объектов нежилого фонда, выявлению и демонтажу самостроя, в том числе на раннем этапе возведения, обследованию ветхих строений для принятия дальнейшего решения об их восстановлении или демонтаже и другим направлениям деятельности по улучшению архитектурного облика города.

"Одна из важнейших городских задач - создание комфортной для человека городской среды, удобной обстановки для жизни. Работа по выявлению и пресечение нарушений в имущественно-земельной сфере будет продолжена как на юго-западе столицы, так и во всех административных округах города", - подчеркнули в департаменте.