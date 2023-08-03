В московском районе Очаково-Матвеевское планируют построить многофункциональный комплекс

Суммарная поэтажная площадь многофункционального комплекса составит 9 360 кв. м

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Многофункциональный комплекс планируется построить в Очаково-Матвеевском на западе Москвы. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Объект будет возведен по адресу: ул. Нежинская, вл. 13, корп. 2, корп. 3.

"Суммарная поэтажная площадь многофункционального комплекса составит 9 360 кв. м. В нем смогут разместиться объекты общепита и бытового обслуживания, а также магазины", - сказала Пятова, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

Руководитель Москомстройинвеста уточнила, что в настоящее время на земельном участке площадью 0,29 га находятся магазины. Она добавила, что новый комплекс должен быть востребован жителями района.

"Мэром Москвы Сергеем Собяниным ставится задача по созданию для жителей всех районов разветвленной и удобной инфраструктуры. При этом акцент делается на строительство магазинов, торговых и развлекательных объектов в шаговой доступности от жилых домов. Это важно не только с точки зрения обеспечения жителей всеми необходимыми услугами, но и с точки зрения создания новых рабочих мест и реализации концепции "город в городе", когда люди живут и работают в границах одного района", - заключила Пятова.