В Москве появится променад вдоль реки Сходня

Территория для отдыха и прогулок будет выполнена в пляжной концепции

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Общественный променад вдоль берега реки Сходня будет создан в рамках благоустройства территории жилого комплекса "Аквилон Митино". Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

"Новое общественное пространство у набережной реализует группа "Аквилон". Территория для отдыха и прогулок будет выполнена в пляжной концепции. Здесь запланированы лаунж-зоны и лежаки. Общая площадь благоустройства составит 3 570 кв. м", - сказала Пятова, чьи слова приводит пресс-служба Москомстройинвеста.

Глава комитета уточнила, что променад возьмет начало у северной границы Митинского лесопарка и станет естественным продолжением природной зеленой зоны. Прогулочное пространство протянется на 320 м вдоль берега. "Расположение проекта у воды обусловило выбор прибрежного стиля для оформления общественного пространства. Особую пляжную атмосферу обеспечат лежаки и шезлонги, зеленые островки из цветущих клумб, деревянные настилы, волнообразные формы скамеек и другие элементы благоустройства. Здесь также будут высажены березы и клены", - добавили в пресс-службе.

Пятова отметила, что пешеходные дорожки вдоль четырех жилых корпусов "Аквилон Митино" вымостят тротуарной плиткой. "В конце променада будет обустроена зона отдыха со скамейками. Девелопер также установит детскую площадку с качелями и игровым оборудованием из натуральных материалов и воркаут-пространство для спортивных тренировок. Для детской и спортивной зон выбрано мягкое резиновое покрытие песочного цвета", - перечислила спикер.

Пляжную тематику поддержит и внутреннее оформление дворов в жилом комплексе, где девелопер организует площадку для пляжного волейбола и песчаные дорожки для игры в петанк.

Жилкомплекс "Аквилон Митино" возводится в районе Митино вблизи села Рождествено (Северо-Западный административный округ Москвы). В его составе строятся четыре корпуса на 1 846 квартир. Кроме того, в проекте запланирован коммерческий детский сад на 90 мест, объект уже получил разрешение на строительство.