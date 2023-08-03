На Ташкентской улице в Москве построят дом для переселения участников программы реновации

Некоторые квартиры новостройки адаптируют для маломобильных граждан

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Комитет Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) согласовал проект строительства жилого дома с инженерными сетями и благоустройством территории в рамках программы реновации на юго-востоке города. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

Объект будет возведен по адресу: Ташкентская улица, земельный участок 14/3 (зоны 3.2 и 3.4), район Выхино-Жулебино (Юго-Восточный административный округ Москвы).

"Новый многоквартирный дом на 296 квартир будет состоять из пяти секций, которые объединит подземная автостоянка. Для переезда жильцов предусмотрены квартиры разной конфигурации: 63 однокомнатных, 186 двухкомнатных и 47 трехкомнатных. Стоит отметить, что некоторые будут адаптированы для маломобильных граждан", - говорится в сообщении.

Как заверили в комитете, квартиры полностью подготовят для передачи участникам программы реновации. В числе запланированных работ: готовая улучшенная отделка помещений, оснащение их осветительными приборами и выключателями, а также установка различного оборудования, такого как кухонные мойки, плиты, сантехника

"На придомовой территории появятся проезды, парковочные места и тротуары, площадки для игр детей и места для отдыха. Помимо этого, специалисты установят малые архитектурные формы, разобьют газоны и высадят деревья и кустарники", - добавила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева, чьи слова приводит пресс-служба.