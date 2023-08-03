В ЖК "Скандинавия" в Новой Москве построят паркинг с коммерческими помещениями

Паркинг планируется построить суммарной поэтажной площадью 25 тыс. кв. м

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Девелопер "А101" планирует построить паркинг с расширенным функционалом на Скандинавском бульваре в поселении Сосенском в Новой Москве, рядом с южной частью жилого комплекса "Скандинавия" ("Скандинавия-Юг"). Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

"На земельном участке площадью 1,42 га "А101" планирует построить паркинг суммарной поэтажной площадью 25 тыс. кв. м. Заявитель также сможет разместить здесь торговые объекты, автомойку", - сказала Пятова, чьи слова приводит пресс-служба Москомстройинвеста.

Руководитель ведомства добавила, что подобные многофункциональные паркинги проектируются во многих девелоперских проектах "А101" и других застройщиков. По ее словам, такие объекты позволяют застройщикам обеспечить жителей не только машино-местами, но и дополнительной коммерческой инфраструктурой, создать новые рабочие места.