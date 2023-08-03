В Югре 65 обманутых семей получат жилье в доме, который не могли достроить два года

Здание ввели в эксплуатацию

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 августа. /ТАСС/. Жилой дом, который должны были сдать еще в июне 2021 года, достроили и ввели в эксплуатацию в Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа. Квартиры в нем получат более 60 обманутых семей, сообщили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры.

"В Нефтеюганске достроен и введен в эксплуатацию жилой дом, квартиры в котором получат 65 семей. С 2018 по 2019 год застройщик с привлечением денег дольщиков осуществлял строительство данного здания. Компания планировала его сдать в июне 2021 года, однако в тот момент этого не произошло, а застройщик неоднократно продлевал разрешение на строительство", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в связи с этим ситуация попала на контроль прокуратуры, осуществлялись инспекционные выезды на строительную площадку. "В результате мер, принятых совместно с правительством округа и местной администрацией, привлеченным инвестором строительство дома завершено", - добавил он.

Как сообщали ТАСС в Фонде защиты прав граждан - участников долевого строительства Югры, полностью решить вопрос обманутых дольщиков в регионе планируется до конца 2023 года. На начало года в реестре обманутых дольщиков находилось более 860 человек, а также было 12 недостроенных проблемных домов.