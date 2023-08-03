Инвестор передаст Москве здание образовательной организации на 225 мест в Нагорном районе

Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2028 году

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Компания Capital Group заключила с Москомстройинвестом договор о строительстве и передаче в собственность Москвы образовательной организации на 225 мест в Нагорном районе. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Объект будет построен по адресу: Нагорный проезд, вл. 2, вл. 3, стр. 2-7, 9-13 (Южный административный округ).

"По условиям договора застройщик обеспечит передачу в собственность города образовательной организации на 225 мест, в составе которой блок начальных классов на 150 мест и детский сад на 75 мест", - сказала Пятова, чьи слова приводит пресс-служба Москомстройинвеста.

Договор подписан с ООО "ДИКТА-О", которое входит в компанию Capital Group и планирует осуществить строительство жилого комплекса в Нагорном районе.

По словам главы Москомстройинвеста, инвестор планирует ввести объект в эксплуатацию в 2028 году.