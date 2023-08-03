Вблизи деревни Большое Свинорье в Новой Москве возведут малоэтажный жилой комплекс

Общая площадь трех корпусов составит порядка 15 тыс. кв. м

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Москомархитектура согласовала проект комплексной жилой застройки в поселении Марушкинское, вблизи деревни Большое Свинорье. Общая площадь трех корпусов составит порядка 15 тыс. кв. м, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Комплекс малоэтажный - высота варьируется от 6 до 7 этажей. Для отделки фасадов используют несколько видов кирпича - глазурованный синего цвета, светло-серый рифленый, с имитацией ручной формовки и так далее. Выразительность достигается за счет пропорционального деления крупных плоскостей на части при помощи контрастных цветов и фактур", - сказал Кузнецов, чьи слова приводит пресс-служба Москомархитектуры.

Как уточнили в комитете, входы в помещения общественного назначения изолированы от жилой части и расположены со стороны улицы. Три корпуса образуют закрытый внутренний двор. Проект реализует группа "Самолет".