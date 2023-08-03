В Москве число соглашений по программе создания мест труда за полгода выросло почти вдвое

Столица подписала 18 соглашений с девелоперами о строительстве 21 объекта

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Москва подписала 18 соглашений с девелоперами о строительстве 21 объекта в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда за первые 6 месяцев 2023 года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Программа стимулирования создания мест приложения труда была запущена в 2020 году. Она помогает обеспечить комплексную застройку районов столицы с учетом потребности в рабочих местах, уменьшить маятниковую миграцию, а также снизить нагрузку на транспортную инфраструктуру. За это время мы подписали уже 50 cоглашений, из них 18 - за шесть месяцев 2023 года. На новых объектах появится более 25 тыс. рабочих мест, из них свыше 10 тыс. будут созданы на территории ТиНАО", - сказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба экономкомплекса правительства Москвы.

По заключенным с начала года соглашениям инвесторы построят промышленные и логистические комплексы, деловые и торговые центры, образовательные и спортивные объекты, а также два центра инноваций. Проекты будут реализованы на западе, севере, северо-западе и северо-востоке столицы, в Юго-Западном, Юго-Восточном и Южном округах столицы, а также в Новой Москве и Зеленограде. "В ТиНАО инвесторы построят два центра инноваций и импортозамещения, торговый и административно-деловой центры, образовательное учреждение, спортивный комплекс, а также логистический парк", - цитирует пресс-служба руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского.

Создание городской среды

Как отметили в мэрии, более 90% московских инвестиций направляется на реализацию проектов за пределами исторического центра Москвы. В районах столицы открываются новые школы, детские сады, поликлиники, больницы, спортивные комплексы, социальные учреждения. Городская программа стимулирования создания мест приложения труда призвана обеспечить комплексную застройку районов. По ее условиям девелопер частично или полностью освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на котором возводит жилые дома, если дополнительно инвестирует в строительство объекта, где появятся новые рабочие места.

"Изначально программа была нацелена на строительство только промышленных объектов и офисов, но затем перечень существенно расширили, в том числе по запросам бизнеса. Сегодня у инвесторов есть возможность получать льготы при возведении объектов науки и образования, здравоохранения и социального обеспечения, спорта и культуры, общественного питания, торгово-развлекательных центров и других многофункциональных объектов. В конце декабря 2021 года программу распространили и на гостиницы. Весной 2022 года в нее включили объекты, предназначенные для оказания комплексных логистических услуг", - отметили в пресс-службе экономкомплекса.

Кроме того, в программу внесли изменения, которые дают возможность увеличивать объем преференций: инвесторы могут взять на себя обязательства по строительству объекта в сжатые сроки и при этом получить повышенную льготу. Так, при сокращении времени создания мест приложения труда на 6-12 месяцев она увеличится на пять процентов, более одного года - на 10%.

"Принять участие в программе могут не только девелоперы, которые планируют реализацию своего проекта, но и те, кто уже возводит жилые дома в Москве. При этом земельные участки под застройку жилья и мест приложения труда могут находиться в разных районах. Направлять заявки на участие в программе застройщики могут через онлайн-сервис на инвестиционном портале Москвы", - заключили в пресс-службе.