Почти четверть всех сделок в новостройках Москвы в I полугодии 2023 года оформили в ТиНАО

Также в первой тройке округов-лидеров по числу зарегистрированных ДДУ Западный и Юго-Восточный административные округа

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Около 24% всех оформленных договоров долевого участия (ДДУ) в Москве за первые 6 месяцев 2023 года заключены по новостройкам в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО). Об этом сообщили в пресс-службе Департамента развития новых территорий Москвы.

"Управлением Росреестра по Москве подведены итоги января - июня 2023 года по числу зарегистрированных в столичных округах договоров участия в долевом строительстве в отношении жилой и нежилой недвижимости. В июне 2023 года в Москве зарегистрировано 10 924 первичных договора. Наибольшее число оформленных за месяц ДДУ пришлось на Троицкий и Новомосковский административные округа (ТиНАО) - 18,9% (2 068 ДДУ). Также в первой тройке округов-лидеров Западный (ЗАО) и Юго-Восточный (ЮВАО) административные округа, где оформлено 15% (1 638 ДДУ) и 13,6% (1 488 ДДУ) соответственно", - значится в сообщении.

Как отметил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов, чьи слова приводит пресс-служба, за первые полгода Управлением зарегистрировано свыше 67 тыс. сделок на рынке столичных новостроек. "Наивысший показатель зафиксирован в Новой Москве (ТиНАО), где за шесть месяцев число сделок в строящихся домах превысило 16 тыс. ДДУ или 23,8% от всех оформленных договоров долевого участия с начала текущего года", - сказал он.

По результатам первого полугодия на втором месте оказался Северный административный округ (САО) с 13,6% (9 135 ДДУ), а замыкает первую тройку рейтинга Западный административный округ (ЗАО), где за шесть месяцев оформлено 12,7% (8 135 ДДУ) долевых договоров.

О жилье в ТиНАО

По словам главы Департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина, слова которого приводятся в тексте, за полгода в ТиНАО ввели более 1 млн кв. м жилья. Всего в 2023 году планируется ввести более 2,49 млн кв, м недвижимости, из них жилья - свыше 1,85 млн "квадратов". "На присоединенных к столице территориях мы предлагаем потенциальным жителям весь спектр жилья, существующего рынке: квартиры в многоэтажных жилых комплексах любого класса, индивидуальное жилищное строительство и также малоэтажки. При этом мы стараемся соблюдать разумный баланс в развитии всех составляющих", - добавил он.

Как заверили в столичном департаменте развития новых территорий, жилье в новостройках ТиНАО отличается интересными дизайнерскими решениями, функциональными планировками, продвинутыми инженерными решениями, безопасностью.

"Застройщики сдают максимально готовые к проживанию квартиры. Это дает клиентам экономию и времени, и средств. Так, партнерские соглашения заключены застройщиком с производителями мебели и техники, что позволило оптимизировать стоимость продукта. Квартиры в базовой комплектации будут передаваться собственникам с кухонными гарнитурами и техникой", - подчеркнули в пресс-службе.

Также в подъездах предусмотрены колясочные и холлы. Во дворах обустраивают детские площадки и игровые маршруты, зоны пикников и площадки для отдыха. Кроме того, во дворах высаживают многолетние кустарники, цветники и деревья.

"Первые этажи жилых комплексов предназначены для размещения коммерческих предприятий: магазинов, аптек, фитнес-центров и детских клубов, салонов мебели и текстиля, кафе-кондитерских, пиццерий и многого другого. Открытие объектов социальной и коммерческой инфраструктуры в составе жилых комплексов в Новой Москве позволит создать сотни рабочих мест", - отметили в пресс-службе Департамента развития новых территорий Москвы.

Жидкин резюмировал, что в основном новые округа выбирает для жизни молодежь: 44% покупателей - люди в возрасте 26-35 лет, еще 25% - граждане от 36 до 45 лет. Порядка 70% всех, кто переезжает в Новую Москву, - семьи с детьми.