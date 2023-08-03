В Москве работы по устранению причин потопов в ЖК "Лефортово парк" завершат осенью

В настоящее время в жилом комплексе временно остановлены два лифта - они будут запущены 6 августа

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Управляющая компания (УК) "ПИК-Комфорт" проводит комплексную работу по устранению причин и последствий потопов в жилом комплексе (ЖК) "Лефортово парк" на юго-востоке Москвы. Согласно плану, все работы завершатся к октябрю 2023 года, сообщили ТАСС в управляющей компании.

Как сообщалось в Telegram-каналах, двор жилого комплекса стало размывать из-за регулярных потопов, у одного из корпусов начали проваливаться плитка и грунт. Кроме того, из-за аварии в доме не работают лифты.

"Управляющая компания проводит комплексную работу по устранению причин и последствий потопов. В мае мы выполнили обследование проблемных участков, после чего начали работы по инъектированию мест основных протечек. Все работы идут по плану и будут завершены к октябрю 2023 года, брусчатка будет восстановлена к началу сентября", - рассказали в УК.

Отмечается, что в настоящее время в жилом комплексе временно остановлены два лифта - они будут запущены 6 августа. Все остальные 86 лифтов работают в обычном режиме, добавили в УК.

Жилой квартал "Лефортово парк" находится в районе Лефортово, в пяти минутах ходьбы от станции метро "Авиамоторная". В него входит 12 монолитных жилых корпусов, подземный паркинг и детский сад.