В Москве жилкомплекс "Царицыно-2" присоединили к электросетям

Жилой комплекс обеспечен электроснабжением по второй категории надежности

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Специалисты "Россети Московский регион" завершили строительно-монтажные работы в рамках технологического присоединения к сетям ЖК "Царицыно-2". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Для электроснабжения семи многоэтажных корпусов установлены шесть трансформаторных подстанций с трансформаторами разного уровня мощности - 400 кВА, 1200 кВА, 1600 кВА. Проложены четыре кабельные линии 10 кВ и 144 кабельные линии 0,4 кВ общей протяженностью 24,5 км. Смонтированы 82 прибора учета электроэнергии. Совокупная присоединенная мощность составит 14,75 МВт. Напряжение будет подано по готовности заявителя", - говорится в сообщении.

Жилой комплекс обеспечен электроснабжением по второй категории надежности, в случае технологического нарушения на одной линии, напряжение будет подано по резервной.

"Россети Московский регион" - крупная распределительная электросетевая компания России, обеспечивает электроэнергией 20-миллионное население Московского региона. Является активом Группы "Россети". "В обслуживании "Россети Московский регион" находятся 624 высоковольтных центров питания суммарной трансформаторной мощностью 52,9 тыс. МВА; более 49,0 тыс. подстанций распределительных сетей мощностью около 31,3 тыс. МВА; 169,2 тыс. км воздушных и кабельных ЛЭП", - отметили в пресс-службе.

Группа "Россети" - крупный электросетевой холдинг, обеспечивает электроснабжение в 78 регионах России. В управлении 2,45 млн км линий электропередачи и электрические подстанции общей мощностью 826 тыс. МВА. По сетям группы "Россети" передается более 77% всей вырабатываемой в стране электроэнергии. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. Общая численность персонала составляет порядка 230 тыс. человек.