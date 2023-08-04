В Москве реконструируют учебный корпус Российского университета транспорта

После работ площадь здания увеличится до 5,2 тыс. кв. м

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Реконструкцию учебного корпуса Российского университета транспорта проведут в районе Западное Дегунино. В результате запланированных работ площадь здания будет увеличена, об этом сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.

"Существующий учебный корпус "Российского университета транспорта" расположен на земельном участке площадью 0,94 га. В настоящее время здание площадью более 4 250 кв. м не используется. После реконструкции его площадь увеличится до 5 260 кв. м. Высота корпуса не превысит 22 м", - привели в тексте слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

В пресс-службе уточнили, что учебный корпус расположен по адресу: ул. Талдомская, вл. 5.

Пятова добавила, что реализация проекта предусмотрена в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы.