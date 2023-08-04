4 августа, 06:58

Детский сад в жилом комплексе "Мичуринский парк" в Москве передадут на баланс города

Учреждение планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Компания ПИК передаст в собственность Москвы детский сад на 250 мест в составе жилого комплекса "Мичуринский парк", сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.

"Компания ПИК заключила с Москомстройинвестом договор о строительстве и передаче в собственность города Москвы детского сада на 250 мест в Очаково-Матвеевском районе. Объект будет построен в составе жилого комплекса "Мичуринский парк" по адресу: ул. Озерная, вл. 42-44 (ЗАО)", - говорится в сообщении.

Как отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, которую цитирует пресс-служба, договор подписан с ООО СЗ "Озерная 44" (входит в компанию ПИК), которое осуществляет строительство жилого комплекса "Мичуринский парк" в Очаково-Матвеевском районе.

Она добавила, что инвестор планирует ввести детский сад в эксплуатацию в 2024 году.

Как пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, чьи слова приводятся в тексте, образовательный объект включен в программу по стимулированию создания мест приложения труда.

"Соглашение с инвестором из структуры ПИК заключено в 2021 году. После завершения строительства здесь смогут трудоустроиться 50 человек. Помимо этого, девелопер построит в этом же районе общеобразовательную школу и тем самым создаст еще 140 новых рабочих мест", - добавил Овчинский. 

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