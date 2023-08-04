"Авито" сообщил о подорожании средней квартиры в Москве на вторичном рынке на 21% за год

Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке города в июле 2023 года составила 14,9 млн рублей

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Средняя цена продажи квартиры на вторичном рынке Москвы в июле 2023 года составила 14,9 млн рублей, что на 21% выше прошлогоднего показателя. Об этом сообщила пресс-служба "Авито недвижимость".

"Средняя стоимость квартиры и квадратного метра на вторичном рынке Москвы в июле 2023 года составили 14,9 млн рублей (плюс 21% за год) и 261 тыс. рублей (минус 2% за год), соответственно. На первичном рынке застройщики в среднем хотят получить 14 млн рублей за объект (в годовом выражении цена не изменилась) и 297 тыс. рублей за "квадрат", - говорится в сообщении.

Цена средней квартиры на вторичном рынке выросла, хотя "квадрат" подешевел, потому что увеличилась средняя площадь выставленных на продажу объектов, пояснили в "Авито".

На вторичном рынке Москвы в июле больше всего квартир продавалось в Пресненском районе (более 4 тыс. лотов), Раменках и Хамовниках (от 2-2,5 тыс. лотов), Хорошево-Мневниках и Даниловском (1,5-2 тыс. лотов). "В числе лидеров представлены только локации "старой" Москвы, причем 4 из 10 мест занимают районы ЦАО. В них объекты стоят дороже, поэтому их дольше рассматривают покупатели, а сроки экспозиции выше", - объяснили аналитики.

На первичном рынке наибольшее число предложений в районе Сосенское (НАО) - более 7 тыс. лотов, в Даниловском районе - более 5 тыс. лотов и в Очаково-Матвеевском - около 4 тыс. лотов.

Коммерческий директор "Авито недвижимости" Николай Попов отметил, что в июле 2023 года в структуре предложения квартир на рынке Москвы стали превалировать новостройки: их доля составила 53%, а вторичного рынка - 47%. В июле 2022 года лоты в новостройках занимали 46% рынка, а вторичное жилье - 54%.