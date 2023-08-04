Более 70% построенных за пять лет гостиниц в Москве возвели в центре города

В районах Центрального административного округа с 2018 года построили 17 таких объектов

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Более 20 гостиниц ввели в эксплуатацию в Москве с 2018 года, основная часть построенных за пять лет объектов - свыше 70% - пришлась на Центральный административный округ столицы (ЦАО). Об этом сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.

"За последние пять лет из 24 гостиниц, введенных в эксплуатацию в Москве с 2018 года, 17 объектов построено в районах Центрального административного округа. Также отели появились в Западном, Новомосковском, Юго-Западном и Северо-Восточном административных округах", - говорится в сообщении.

Как сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, чьи слова приводит пресс-служба, в 24 гостиницах создано почти 4 тыс. номеров. "В столице, как и в других крупных городах, наиболее востребованы отели в центре города. Из гостиниц в центре удобно добираться до главных достопримечательностей и других популярных локаций. Также в городе строят гостиницы рядом с крупными деловыми кластерами, аэропортами и вокзалами", - отметила она.

Пятова напомнила, что в столице действует программа поддержки создания новых гостиниц - инвесторы, строящие новые отели или приспосабливающие под гостиницы существующие здания, могут претендовать на городские льготы. Всего за последние 11 лет в Москве построили более 70 отелей. В городе работает 1,9 тыс. гостиниц, хостелов и других объектов размещения - по этому показателю Москва занимает второе место, уступая Краснодарскому краю.

"При этом столица лидирует по числу мест размещения - 374 тыс. мест. Создание новых отелей и расширение номерного фонда также положительно сказываются на загрузке гостиничного сектора. Среднегодовой уровень загрузки московских гостиниц составляет более 60%, а в праздничные дни может превышать 70%", - уточнили в комитете.