ТЦ "Наутилус" в центре Москвы выставили на торги

Стартовая цена объекта превысит 2,5 млрд рублей

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Торговый центр "Наутилус", расположенный на Никольской улице вблизи станции метро "Лубянка" в Москве, выставлен на продажу. Торги пройдут 31 августа, следует из данных электронной торговой площадки "Сбер-АСТ" и ГИС "Торги".

Начальная цена составит 2,533 млрд рублей, шаг аукциона - 1%. Объект продает территориальное управление Росимущества по Москве как арестованную за долги недвижимость.

Площадь "Наутилуса" составляет почти 6,6 тыс. кв. м. Он был построен в 1999 году на месте пустыря, оставшегося после сноса в 1930-х часовни Пантелеимона Целителя по проекту архитектора Алексея Воронцова. Проект здания неоднократно критиковали в СМИ в первую очередь за несоответствие архитектурному контексту Лубянки.

По данным газеты "Ведомости", номинальным владельцем "Наутилуса" в настоящий момент является компания ТДН, а фактическим собственником - экс-президент Банка Москвы Андрей Бородин. Бизнесмен является фигурантом громкого уголовного дела о хищении 14,5 млрд рублей.