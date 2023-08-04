АО "ОЭК" завершило электроснабжение компенсационного дома для обманутых дольщиков

Объект обеспечен электроэнергией по второй категории надежности

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Специалисты АО "Объединенная энергетическая компания" (ОЭК) выполнили работы по технологическому присоединению дома на улице Николая Старостина, 8А в Москве. Высотка возводится в качестве компенсационного жилья для обманутых дольщиков ЖК "Мегаполис", сообщили в пресс-службе компании.

"В рамках электроснабжения объекта энергетики комплекса городского хозяйства выполняют работы по строительству новой трансформаторной подстанции с четырьмя трансформаторами и прокладке кабельных линий 20 кВ и 0,4 кВ. Максимальная мощность присоединенных энергопринимающих устройств заявителя составила 2 696 кВт. Объект обеспечен электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения нарушения на одной линии, напряжение будет подано по резервной", - говорится в сообщении.

После признания компании-застройщика банкротом мэром столицы Сергеем Собяниным было принято решение о строительстве компенсационного дома суммарной поэтажной площадью около 91,6 тыс. кв. м, квартиры в котором достанутся в том числе и пострадавшим жителям.