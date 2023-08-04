На участке бывшей промзоны "Грайвороново" в Москве построят дома и хоккейный центр

В проект планируют инвестировать более 5 млрд рублей

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Участок бывшей промзоны в Нижегородском районе Москвы площадью более 3 га реорганизуют по программе комплексного развития территорий. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В редевелопмент участка бывшей промзоны "Грайвороново" площадью более 3 га планируется инвестировать свыше 5 млрд рублей, ежегодный бюджетный эффект для города оценивается в 210 млн рублей. В результате реализации проекта в Нижегородском районе будет создано почти 600 новых рабочих мест", - сказал он.

Реорганизацией площадки смогут заняться правообладатели территории, городской оператор или инвестор, которого определят по результатам торгов. Сейчас на участке расположены устаревшие склады и административное здание.

"В рамках реорганизации участка бывшей промзоны "Грайвороново" в Нижегородском районе планируется построить свыше 26 тыс. кв. м жилья, а также современный хоккейный центр площадью более 23 тыс. кв. м. Территория имеет хорошую разветвленную транспортную сеть, в пешей доступности расположена станция метро "Нижегородская", - отметил руководитель Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

По данным пресс-службы Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, в рамках программы создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются комфортное жилье, дороги, а также вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве в разных стадиях реализации находится 188 проектов общей площадью около 2,45 тыс. га.