В Москве в июле обработали более 4 тыс. обращений по реновации

Руководитель Департамента градостроительной политики города Сергей Левкин, в частности, отметил, что чаще всего москвичей интересовали этапы и сроки переселения в рамках программы

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Специалисты столичных департамента градостроительной политики, единого контактного центра стройкомплекса и общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации приняли и обработали в июле около 4,3 тыс. обращений от жителей. Об этом сообщил журналистам руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"Наиболее популярным каналом связи традиционно стал общественный штаб - за июль через него поступило почти 2,5 тыс. обращений. В единый контактный центр - более 1,1 тыс. обращений. Непосредственно в департаменте градостроительной политики обработано свыше 640 обращений", - сказал он.

Левкин уточнил, что чаще всего москвичей интересовали этапы и сроки переселения в рамках программы реновации, подбор и освоение стартовых площадок, а также порядок предоставления жилых помещений и приобретения дополнительной жилой площади за доплату.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5 175 домов.