Москомархитектура согласовала проект ЖК в деревне Столбово в Новой Москве

Общая площадь жилого комплекса составит около 54,5 тыс. кв. м

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Жилой комплекс площадью около 54,5 тыс. кв. м планируют построить в поселении Сосенское, в деревне Столбово. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Москомархитектура согласовала проект жилого комплекса на 664 квартиры в деревне Столбово. Концепция базируется на контрасте цвета и материалов, что придает пластике фасадов динамику и разнообразие. Для отделки используют мокрую штукатурку, фасадную плитку", - сказал Кузнецов, чьи слова приводит пресс-служба комитета.

Так, в разработанном ООО "Строительное управление №112" проекте 10 разноэтажных секций, организованных по принципу квартальной застройки. Концепция жилой застройки предусматривает разделение режимов частной и общественной жизни. Входы в жилую часть запроектированы непосредственно с земли со стороны двора. В одноэтажном стилобате разместятся магазины и городские сервисы.

"В подземном уровне будет паркинг на 335 машино-мест, помимо этого, по периметру квартала сделают наземные парковки. В рамках проекта, который реализует "А101", планируется высадка многолетников, цветущих кустарников и деревьев, также установят спортивное оборудование, сделают детские площадки и проложат велодорожки", - заключили в Москомархитектуре.