Почти 1,9 тыс. участников программы реновации оформили в собственность квартиры соцнайма

По словам руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, с начала реализации программы реновации отметили новоселье свыше 103 тыс. жителей

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Около 1,9 семей, проживавших в московских квартирах по договору социального найма, оформили жилье в собственность при переезде по программе реновации за время ее реализации с 2017 года. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества (ДГИ) Максим Гаман.

"У горожан, ранее проживавших в старых домах по договорам социального найма, при переселении есть возможность оформить новую квартиру в собственность. <...> Такой возможностью в центрах информирования населения за шесть месяцев этого года воспользовались 295 столичных семей, а за все время реализации программы реновации - почти 1,9 тыс.", - сказал Гаман, чьи слова приводит пресс-служба ДГИ.

Больше всего семей, проживающих по договорам социального найма, с начала года зарегистрировали при переезде право собственности на новые квартиры в Новомосковском административном округе - 71, Восточном - 53 и Южном - 41. Еще 25 семей воспользовались такой возможностью в ЮВАО и по 20 семей - в ЗелАО и СВАО.

"В столице на первых этажах новостроек действует 49 центров информирования. Там жители могут получить бесплатные консультации по вопросам переселения и помощь в оформлении необходимых документов", - добавили в пресс-службе.

По словам руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, с начала реализации программы реновации отметили новоселье свыше 103 тыс. жителей, а за шесть месяцев текущего года - 17 тыс. участников программы. С начала года расселено 129 домов, что на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ведется строительство 211 жилых зданий мощностью 3,5 млн кв. м, одновременно в проектировании находятся 196 объектов мощностью 4,2 млн кв. м.

Программа реновации жилищного фонда Москвы была утверждена в августе 2017 года. В нее включено 5 175 домов, в которых проживает около миллиона жителей. Всем им взамен устаревшего жилья предоставят новые квартиры в современных новостройках.