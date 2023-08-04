Два новых дома в поселении Московском планируют построить в 2026 году

Два новых корпуса общей площадью 31 300 кв. м рассчитаны на 478 квартир

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Инвестиционная группа "Абсолют" планирует построить и сдать два новых дома на территории жилого комплекса (ЖК) "Первый Московский" во втором квартале 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.

"Два новых жилых дома на территории ЖК "Первый Московский" планируется построить и ввести в эксплуатацию во втором квартале 2026 года. Девелопер проекта - инвестиционная группа "Абсолют". Объекты будут расположены в поселении Московском по адресу: участки тепличного комбината №1, третий микрорайон, квартал 3 - Новомосковский административный округ", - говорится в сообщении.

Как уточнила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, два новых корпуса общей площадью 31 300 кв. м рассчитаны на 478 квартир. Они будут иметь переменную этажность - от 13 до 19 этажей. Первые этажи будут предназначены под размещение коммерческих помещений и сопутствующей инфраструктуры.

"В жилом комплексе несколько кварталов уже введены в эксплуатацию и заселены. Здесь уже работают пять детских садов на 1 310 мест и три школы на 2 750 мест. Эти соцобъекты являются городскими. В стадии строительства - детский сад на 350 мест и школа на 1 100 мест", - цитирует пресс-служба Пятову.

Она добавила, что в ходе строительства двух новых домов предусмотрено благоустройство. На прилегающей территории обустроят детские площадки, развивающие спортивные комплексы и зоны для отдыха. Также по проекту предусмотрены ландшафтные элементы: сад камней в миниатюре и искусственный рельеф.