Объем онлайн-заявок в МосгорБТИ превысил количество посещений офисов

За полгода МосгорБТИ обработало около 30 тыс. заказов

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Более 15 тыс. горожан оформили заявки на документы Московского городского бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) в первом полугодии 2023 года через интернет. Всего за этот период учреждение обработало около 30 тыс. заказов, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

"За полгода МосгорБТИ обработало около 30 тыс. заказов. Каждое второе обращение поступило через интернет. Это существенно выше показателей прошлого года - тогда количество онлайн-заявок составляло около 30%. Чаще всего в первой половине 2023-го жители столицы обращались за технической инвентаризацией недвижимости и копиями из архива учреждения", - сказал Гаман, чьи слова приводит пресс-служба департамента.

Московское БТИ предоставляет документы, которые используются для проведения различных действий с объектами недвижимости: согласования перепланировок, оформления ипотеки, постановки объекта на кадастровый учет, решения спорных вопросов, ремонта. В прошлом году в учреждении заработал обновленный сайт, благодаря этому больше жителей Москвы стали пользоваться электронными услугами учреждения.

"Объем онлайн-заявок впервые в истории превысил количество посещений офисов. В электронном виде на сайте учреждения можно заказать более 70 документов, предоставляемых МосгорБТИ в рамках технической инвентаризации, кадастровых и геодезических работ, проектирования перепланировок, подготовки экспертных заключений, проектов межевания территорий и других. Также можно записаться в офис на подачу или получение готового заказа, пообщаться со специалистом в чате или заказать обратный звонок из контакт-центра учреждения", - подчеркнули в пресс-службе департамента.

Как отметил генеральный директор ГБУ МосгорБТИ Александр Кинев, офлайн-площадки также продолжают работать. "За последний год мы сделали несколько серьезных шагов, чтобы оцифровать услуги. И это дало ощутимый эффект - мы не только фиксируем повышение статистических показателей, но и получаем множество отзывов от довольных клиентов. <...> Примерно 34% [клиентов] предпочитает обращаться в наши клиентские центры, 14% - в офисы госуслуг "Мои документы", остальные используют наш сайт, портал поставщиков, mos.ru и иные цифровые каналы", - заключил Кинев.