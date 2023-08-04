В московском районе Лианозово снесли первый дом в рамках программы реновации

Всего с момента начала реновации в Москве снесены 253 жилых дома

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Демонтаж первого дома в рамках программы реновации завершили в районе Лианозово на северо-востоке Москвы. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"В районе Лианозово на северо-востоке столицы на улице Илимская, дом 5 по программе реновации завершился демонтаж пятиэтажного жилого дома. Этот дом был построен в 1963 году заводом "Универсал" для своих же рабочих на территории, прилегающей к промзоне. Жители пятиэтажки переехали в соседнюю новостройку на той же улице - дом 7. На месте снесенной пятиэтажки будет построен новый дом по программе реновации", - сказал Загрутдинов, чьи слова приводит пресс-служба департамента.

Как уточнили в департаменте, пятиэтажку демонтировали при помощи технологии умного сноса. "Основными принципами умного сноса являются безопасность, экологичность, максимальная переработка и повторное использование образующихся отходов. Еще одним из приоритетов умного сноса является максимально возможное сохранение окружающих деревьев при демонтаже здания. Зеленые насаждения закрывают специальными коробами, чтобы уберечь от возможных повреждений", - добавили в пресс-службе.

Всего с момента начала программы реновации в Москве снесены 253 жилых дома, заключил Загрутдинов.

Программа реновации жилищного фонда Москвы была утверждена в августе 2017 года. В нее включено 5 175 домов, в которых проживают около миллиона жителей. Всем им взамен устаревшего жилья предоставят новые квартиры в современных новостройках.