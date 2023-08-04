ЦБ назвал семейную программу лидером по выдаче субсидированной ипотеки в июне

По данным Банка России, по ней заключили контракты на 149,8 млрд рублей

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. "Семейная ипотека" заняла почти половину в структуре выдачи ипотеки по программам с господдержкой в июне 2023 года, по ней были заключены контракты на 149,8 млрд рублей. Об этом говорится в материалах ЦБ РФ.

"Объем ипотечных жилищных кредитов, предоставленных по программам господдержки, в июне увеличился до 323,6 млрд рублей, на 4,7% за месяц. Почти половина выдач субсидированной ипотеки пятый месяц подряд приходилась на программу "Семейная ипотека": в июне 2023 года было выдано 149,8 млрд рублей, что больше показателей мая на 3,2% (145,2 млрд рублей в мае)", - отметил регулятор.

Значительно увеличились выдачи также по программе "Льготная ипотека" - на 8,6% за месяц до 135,6 млрд рублей.

В ЦБ РФ уточнили совокупный размер ипотечного портфеля банков в РФ с учетом приобретенных прав требования - на 1 июля он составил 15,7 трлн рублей. Темпы его годового прироста в июне составили 22,9% против 20,8% в мае. Просроченная задолженность по ипотечным кредитам к 1 июля сократилась на 100 млн рублей до 60 млрд рублей, но при этом ее доля в 0,4% сохранилась.