В Москве на Русаковской улице введут дом по реновации в этом году

В новостройке будет 166 квартир

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Новостройку для переселения участников программы реновации на Русаковской улице на северо-востоке столицы планируют ввести в эксплуатацию до конца года. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"В районе Красносельский по адресу: улица Русаковская, дом 2/1 в этом году введут в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации. В настоящее время ведется монтаж фасадных систем и отделка помещений", - сказал Загрутдинов, чьи слова приводит пресс-служба депстроя.

Жилой дом будет состоять из четырех секций переменной этажности. Фасады облицуют клинкерными плитами, на них установят корзины для кондиционеров. Входные группы оформят витражным остеклением.

"В новостройке будет 166 квартир (однокомнатных - 70, двухкомнатных - 20, трехкомнатных - 76). Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам программы реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы. Первый этаж дома будет нежилым - здесь разместятся магазины, кафе, салоны красоты, сервисные службы, спортклубы, кружки и секции для детей. В вестибюле жилой части здания предусмотрены: колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков", - добавили в пресс-службе.

Также в здании установят грузопассажирские лифты, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации. Вход в жилой дом, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже выполнят в один уровень с поверхностью земли. Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы здания должна препятствовать скольжению в любое время года. Во дворе разместят оборудованные детская и спортивная площадки, а также площадки для отдыха, а на придомовой территории высадят деревья, кустарники и газоны.