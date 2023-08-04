В Новой Москве от самостроя освободили более 5 тыс. кв. м общественного пространства

Общая площадь 186 выявленных во II квартале объектов самовольного строительства в ТиНАО составила более 72 тыс. кв. м

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Специалисты во втором квартале 2023 года обнаружили в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) Москвы 186 незаконных строений. От самостроя освободили более 5 тыс. кв. м общественного пространства, сообщил начальник столичной Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

"Общая площадь 186 выявленных во II квартале объектов самовольного строительства в ТиНАО составила более 72 тыс. кв. м, 118 из них пришлось на капитальные и 68 - на некапитальные объекты. Уже демонтировали 21 самострой, в результате чего освободили территорию площадью 5,4 тыс. кв. м", - сказал он.

Бобров добавил, что остальные объекты находятся в процессе подготовки к демонтажу, либо вопрос по ним рассматривается в судебном порядке. По данным инспекции, также с апреля по июнь 2023 года в ТиНАО демонтировали семь аварийных построек и восстановили одно заброшенное строение.