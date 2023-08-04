В Ставрополе построят жилой комплекс на 466 квартир за 1,1 млрд рублей

Первые три дома комплекса планируют ввести в эксплуатацию в конце 2023 года

ПЯТИГОРСК, 4 августа. /ТАСС/. Новый жилой комплекс стоимостью 1,1 млрд рублей построят в Северо-Западном районе Ставрополя. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ВТБ по СКФО.

"Новый жилой квартал "Олива" возводится в Северо-Западном районе города. Комплекс предусматривает четыре пятиэтажных дома на 466 квартир. Первые три дома застройщик введет в эксплуатацию в конце текущего года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для строительства ВТБ открыл кредитную линию специализированному застройщику "CCК Строй Групп" на сумму 1,1 млрд рублей до 2026 года. В ЖК предусмотрены безбарьерная среда, закрытая территория, собственный парк, функциональные зоны отдыха и детские площадки.

"Численность населения Ставрополя с каждым годом растет, и вопрос доступного жилья в городе остается актуальным. Северо-Западный район привлекает ставропольцев развитой инфраструктурой и удобной транспортной развязкой. Новостройки в этой локации достаточно востребованы, а новых объектов возводится немного, поэтому сдача нового ЖК площадью 20 тыс. кв. м расширит выбор покупателей недвижимости", - отметил управляющий ВТБ в СКФО - вице-президент Александр Дыренко, слова которого приводятся в сообщении.