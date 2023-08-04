В Петербурге до конца 2023 года намерены ввести более 70 социальных объектов

По словам губернатора Александра Беглова, за семь месяцев в городе ввели более 2 млн кв. м жилья

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Более 70 социальных объектов введут в Петербурге до конца 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

"В этом году мы введем рекордное количество социальных объектов - более 70. Это школы, детские сады, учреждения здравоохранения и другие. За несколько лет нам уже удалось существенно - на две трети сократить дефицит социальных объектов в районах новой застройки. Эту работу продолжаем. Вместе со строителями город принял решение одновременно с жильем строить социальные объекты", - привели в пресс-службе слова губернатора города Александра Беглова.

По его словам, за семь месяцев в Петербурге ввели более 2 млн кв. м жилья, город намерен в 2023 году полностью закрыть проблему обманутых дольщиков.

По данным пресс-службы, в преддверии Дня строителя губернатор наградил представителей строительного комплекса города. В 2023 году впервые присваивается звание "Заслуженный строитель Санкт-Петербурга". Сейчас в городе реализуется строительство трех крупных проектов - Широтная магистраль скоростного движения, трамвайная линия "Купчино - Шушары - Славянка" и новый разводной мост через Неву - Большой Смоленский.