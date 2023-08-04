Минстрой сообщил о росте ввода многоквартирного жилья на 21% за первые полгода

Общий объем запуска новых проектов на 1 июля 2023 года составил более 21,4 млн кв. м, сообщила директор Департамента жилищной политики Министерства строительства и ЖКХ РФ Ольга Корниенко

САМАРА, 4 августа. /ТАСС/. Ввод новых проектов многоквартирного жилья в России за первое полугодие 2023 года составил более 21,4 млн кв. м, что на 21% больше уровня аналогичного периода 2022 года. Об этом сообщила директор Департамента жилищной политики Министерства строительства и ЖКХ РФ Ольга Корниенко.

"За шесть месяцев текущего года ввод многоквартирного жилья опережает показатели аналогичных месяцев 2022 года. <...> Общий объем запуска новых проектов на 1 июля 2023 года составил более 21,4 млн кв. м, что на 21% больше уровня аналогичного периода 2022 года", - сказала она на выездном заседании комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

По данным Минстроя, положительная динамика запуска новых проектов отмечена в 62 регионах России. "Также мы видим прирост жилья, которое реализуется в рамках законодательства об участии в долевом строительстве. На 1 августа 2023 года это практически 102 млн кв. м, что на 3,5% превышает аналогичный показатель прошлого года", - подчеркнула Корниенко.

По ее мнению, градостроительный потенциал в стране еще достаточно высок. "Прирост по количеству действующих разрешений на строительство - 16 тыс. разрешений на общей площади 154 млн кв. м жилья", - отметила она.