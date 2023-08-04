4 августа, 15:36

В ГД готовят законопроект о трехмесячном сроке для расселения ветхих и аварийных домов

Четкие сроки расселения такого жилья не установлены на федеральном уровне

САМАРА, 4 августа. /ТАСС/. Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ готовит к внесению в осеннюю сессию законопроект о трехмесячном сроке для расселения ветхого и аварийного жилья. Об этом заявил журналистам в пятницу первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

По его словам, имеют место случаи, когда половина аварийного дома выселяется, а жильцы второй его части продолжают жить в своих квартирах.

"Мы сейчас выходим с законодательной инициативой, когда идет у нас расселение многоквартирного ветхого или аварийного дома, максимум три месяца должно быть у чиновников на расселение данного дома", - сказал Кошелев, пояснив, что законопроект будет внесен в осеннюю сессию.

В пресс-службе депутата пояснили, что в настоящее время четкие сроки расселения такого жилья не установлены на федеральном уровне. 

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