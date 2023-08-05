Монолитные работы начались в третьей очереди строительства ЖК Nagatino i-Land в Москве

В пресс-службе Москомстройинвеста сообщили, что продолжаются работы по разработке котлована и устройству распорной системы

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Работы по бетонированию монолитных конструкций начались в рамках строительства третьей очереди проекта Nagatino i-Land в Даниловском районе Москвы. Всего в состав третьей очереди войдут четыре корпуса общей жилой площадью почти 65 тыс. кв. м, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.

"Работы по армированию и бетонированию монолитных конструкций подземной части начались в рамках строительства третьей очереди Nagatino i-Land. Объект строится в Даниловском районе по адресу: проспект Андропова, з/у 1.7 (ЮАО)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время продолжаются работы по разработке котлована и устройству распорной системы.

"Девелопер проекта - Группа "Эталон". В состав третьей очереди войдут четыре корпуса общей жилой площадью 64 800 кв. м и высотой от 19 до 35 этажей. В домах запроектирована 1 221 квартира. На первых этажах разместятся объекты коммерческой и социально-бытовой инфраструктуры. В подземной части запланирован двухуровневый паркинг на 508 машино-мест, здесь же будут расположены кладовые помещения", - привели в тексте слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

Также в пресс-службе рассказали, что благоустройство в рамках третьей очереди занимает общую площадь более 13 тыс. кв. м и состоит в обустройстве дворовой территории, которую сформируют четыре корпуса. Здесь появятся площадки для детей и подростков, зоны отдыха для взрослых жителей. Также планируется высадить хвойные и лиственные деревья, кустарники и многолетние растения.