В Москве за 5 лет на торгах реализовали около 4,5 тыс. объектов коммерческой недвижимости

Общая площадь превысила 1 млн кв. м

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Около 4,5 тыс. объектов коммерческой недвижимости реализовали на торгах в Москве за последние пять лет, общая площадь превысила 1 млн кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"За пять лет на городских торгах по продаже реализовали почти 4,5 тыс. нежилых объектов, в том числе около 4,3 тыс. помещений и 175 отдельно стоящих зданий, из них 66 - вместе с земельными участками. Общая площадь объектов превысила миллион квадратных метров. С 2018 года в торгах по продаже коммерческой недвижимости приняли участие более 26 тыс. претендентов", - приводятся в сообщении заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Отмечается, что город реализует недвижимость через открытые аукционы, конкурсы, посредством публичного предложения, а также без объявления цены. Самым большим из приобретенных на торгах объектов за пять лет стало здание паркинга площадью более 18,5 тыс. кв. м в Бескудниковском переулке, самым маленьким - помещение в Большом Коптевском проезде площадью 11 кв. м.

"За приобретение нежилых помещений конкурировали в среднем по шесть участников, в торгах по приобретению отдельно стоящих зданий участвовало по пять претендентов на лот, в торгах по реализации зданий с земельными участками - по четыре. Самым популярным объектом стало нежилое помещение в центре столицы площадью 132 кв. м - на него претендовали сразу 89 участников", - цитирует пресс-служба руководителя столичного департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова.