7 августа, 02:48

В Приморье в 2023 году увеличилось число долгостроев

Это единственный регион ДФО, столкнувшийся с проблемой

ВЛАДИВОСТОК, 7 августа. /ТАСС/. Приморье стало единственным в Дальневосточном федеральном округе регионом, где в текущем году выросло число долгостроев, сообщил на расширенном заседании коллегии об итогах работы прокуратуры Приморского края в первом полугодии 2023 года начальник управления генеральной прокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу Андрей Мондохонов.

"Приморский край является единственным регионом в Дальневосточном федеральном округе, где в текущем году количество долгостроев возросло с пяти до шести. Проблемные объекты из единого реестра не исключались, права дольщиков не восстанавливались в этом году", - сообщил Мондохонов.

Он добавил, что в жилищно-коммунальном хозяйстве края по-прежнему острый характер носят вопросы ремонта сетей, изношенность которых превышает 40%, рост числа технологических сбоев и аварий, принятие на учет бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры, погашение долга потребителей за коммунальные услуги. "Жители 233 аварийных домов из числа включенных в региональную программу переселения в ожидании скорейшего расселения продолжают проживать в опасных для жизни и здоровья условиях", - уточнил он.

Вместе с тем, по его словам, в крае полностью ликвидирована очередь в дошкольные образовательные учреждения, построено 18 детских садов. 

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РоссияПриморский край
© Информационное агентство ТАСС
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