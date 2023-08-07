В Приамурье 120 детей-сирот получат квартиры по спецнайму в течение 2023 года

Уже реализовали свое право на улучшение жилищных условий 45 из них

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 августа. /ТАСС/. Порядка 120 детей-сирот в Амурской области получат квартиры из специализированного жилищного фонда в этом году. На эти цели выделено более 250 млн рублей, сообщается в понедельник на сайте регионального правительства.

"Из специализированного жилищного фонда в этом году квартиры получат 120 амурчан. 45 из них уже реализовали свое право на улучшение жилищных условий. Остальные амурчане получат квартиры до конца года", - говорится в сообщении. В этом году на эти цели областные власти выделили 252,2 млн рублей.

Большая часть получателей квартир по спецнайму - это жители Белогорска и Сковородинского муниципального округа, где жилье получили по семь сирот.

В Приамурье детей-сирот обеспечивают жильем по трем направлениям: выдача квартир из специализированного жилищного фонда, жилищные сертификаты, приобретение квартир в многоквартирных домах, строительство которых планируется к завершению. Какую меру поддержки из них выбрать - решают сами сироты. В общем на обеспечение жильем детей-сирот в Амурской области в этом году выделено более 811 млн рублей. Из них 205 млн - из федерального бюджета, 606,5 млн - из областного.

В прошлом году на улучшение жилищных условий амурчан, оставшихся без попечения родителей, выделено более 1 млрд рублей из областного и федерального бюджетов, из которых 359,5 млн рублей потратили на жилье из спецнайма. На эту сумму было расселено 188 жителей региона из 27 муниципальных образований Приамурья.