В Москве предоставят участок земли под индивидуальное жилое строительство

Площадь территории составляет 0,082 га, на ней можно будет разместить индивидуальный дом суммарной поэтажной площадью 410 кв. м

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Участок земли площадью 0,08 га предоставят на северо-западе Москвы под индивидуальное жилое строительство. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

"Земельный участок в Куркино включат в перечень планируемых к предоставлению в собственность гражданам для целей индивидуального жилищного строительства. Он расположен по адресу: ул. Новогорская, з/у 13Т (СЗАО). Площадь участка составляет 0,082 га. На нем можно будет разместить индивидуальный дом суммарной поэтажной площадью 410 кв. м. Высота объектов не должна превышать 12 м", - сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Как уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, перечень земельных участков, которые могут быть реализованы под индивидуальное жилищное строительство, формируется городом и регулярно пополняется. Сейчас в нем находится 207 земельных участков, 163 из них уже реализованы.

По его словам, чтобы купить у города землю для строительства частного дома, нужно выбрать подходящий участок из списка и подать заявление в Департамент городского имущества города Москвы. После этого ведомство опубликует извещение о предоставлении земельного участка для ИЖС. Если в течение 30 дней других заявлений не поступает, оформляется договор купли-продажи. Если же интерес к участку проявил еще кто-либо, то проводится аукцион. Начальная цена лота устанавливается в размере его кадастровой стоимости.