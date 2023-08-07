В Москве в благоустройство второй очереди ЖК West Garden инвестировали 585 млн рублей

На территории идет устройство газонов, будут созданы "зеленые кабинеты", появятся гамаки и качели, а также переносные шезлонги

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Инвестор вложил 585 млн рублей в благоустройство второй очереди жилого комплекса West Garden на западе Москвы, на всей территории создадут "зеленые кабинеты". Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

"Девелопер Sminex-Интеко инвестировал 585 млн рублей в благоустройство второй очереди проекта West Garden в районе Раменки. Застройщик улучшил изначальную концепцию зеленого двора-парка, разделив его на функциональные зоны для комфортного досуга жителей всех возрастов", - сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Уточняется, что проект реализуется на пересечении улицы Минской и проспекта Генерала Дорохова (ЗАО). По информации девелопера, в рамках благоустройства территории второй очереди идет устройство газонов. Для уединенного отдыха по всей территории будут созданы "зеленые кабинеты". На площадке, где открывается вид на реку и благоустроенную набережную, появятся гамаки и качели, а также переносные шезлонги. На специальном настиле с деревянным навесом жители смогут заниматься йогой.

Спортивные зоны сосредоточены на территории первой очереди проекта. Здесь можно сыграть в футбол или баскетбол на многофункциональной спортивной площадке. Рядом расположены трибуны для болельщиков и воркаут-зона для индивидуальных тренировок. Для жителей постарше во второй очереди благоустройства инвестор создаст уголок фермерства. На 250 кв. м разместятся разновысотные грядки, где можно выращивать цветы и пряные травы, например мяту и мелиссу. Чтобы сделать досуг комфортным, девелопер установит перголы для защиты от солнца, лавочки для отдыха и озеленение.

"Для детей во второй очереди West Garden появятся четыре тематические игровые площадки. На них инвестор планирует разместить батуты, карусели, горки, качели-гнезда, развивающие доски и покрытия для рисования, различные лазы, гроты, и многое другое. Всего на территории West Garden и набережной будет 11 развивающих площадок для детей всех возрастов", - добавила Пятова.