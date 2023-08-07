На востоке Москвы за II квартал ликвидировали более 4 тыс. кв. м самостроя

Это свыше 90 незаконных построек

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Более 4 тыс. кв. м самостроя ликвидировали на востоке Москвы с апреля по июнь 2023 года, это свыше 90 незаконных построек. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госинспекции по недвижимости.

Отмечается, что Госинспекция по недвижимости подвела итоги работы на территории Восточного административного округа (ВАО) во II квартале 2023 года. За это время сотрудники ведомства зафиксировали в округе 305 земельно-имущественных нарушений, включая факты самовольного строительства.

"За II квартал 2023 года на востоке столицы выявили 277 незаконных объектов общей площадью 42,3 тыс. кв. м. Большую их часть составили некапитальные постройки - заборы, бытовки, ограждающие конструкции и устройства: на их долю пришлось 84%. Уже демонтировали 93 самостроя общей площадью более 4,1 тыс. кв. м. При этом одно незаконное строительство пресечено еще на начальном этапе", - приводятся в тексте слова начальника Госинспекции по недвижимости Ивана Боброва.

Как добавили в пресс-службе, также среди выявленных нарушений - самозахват территории общего пользования, захламления земельных участков, самовольное переустройство объектов нежилого фонда. Кроме того, с апреля по июнь 2023 года в ВАО специалисты ведомства выявили девять ветхих строений. Сейчас утвержденные дорожные карты по их восстановлению находятся на реализации.