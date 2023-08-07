Москва одобрила параметры комплексной жилой застройки в районе Щукино

Площадь застройки увеличится до 146 тыс. кв. м

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Город одобрил параметры нового жилого комплекса в Северо-Западном административном округе по адресу: 1-й Волоколамский проезд, вл. 10; вл. 9, к. 2. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На земельном участке площадью 5,37 га расположен бизнес-центр "Диапазон" площадью более 40 тыс. кв. м, который планируется сохранить и реконструировать. Здесь также находится недострой, который будет снесен, а на его месте появится современный жилой комплекс", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Как уточнила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, столица обновила параметры данной жилой застройки - суммарная поэтажная площадь превысит 193,1 тыс. кв. м. "Площадь жилой застройки увеличится на 46 750 кв. м, до 146 тыс. кв. м. Новый проект будет обеспечен необходимой инфраструктурой, в соответствии с поручениями городского правительства и мэра Сергея Собянина. Так, запроектированы детский сад на 150 мест и общественный центр. На расположенном недалеко отдельном участке площадью 0,38 га появится блок начальных классов на 300 мест", - отметила она.

Также в Москомстройинвесте напомнили, что в феврале 2022 года были одобрены внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы, согласно которым на территории можно было построить жилой комплекс площадью 99 250 кв. м.