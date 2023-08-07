Девелоперы в Москве подготовили в июле к продаже 3,6 тыс. квартир

Жилая площадь проектов составила свыше 173 тыс. кв. м, площадь нежилых помещений - около 105 тыс. кв. м

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Застройщики в Москве разместили в июле проектные декларации по девяти новым объектам. В них представлено свыше 3,6 тыс. квартир, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

"На девять объектов выданы разрешения на строительство, застройщики разместили проектные декларации в ЕИСЖС, что позволяет им объявить цены. Это как жилые, так и нежилые проекты, которые реализуются в соответствии с законом о долевом строительстве. Представлены проекты самого разного класса комфорта, в семи административных округах (НАО, СВАО, СЗАО, ВАО, ЗАО, ЮВАО, ЦАО) - таким образом, новые предложения рассчитаны на самый широкий круг покупателей", - сказала Пятова, чьи слова приводит пресс-служба Москомстройинвеста.

Жилая площадь проектов июля - свыше 173 тыс. кв. м, площадь нежилых помещений - около 105 тыс. кв. м. В новых проектах представлено 4,3 тыс. нежилых помещений.

"Проекты презентованы преимущественно крупными системными инвесторами. Проектные декларации размещены как по новым комплексам, так и по корпусам или очередям в уже строящихся ЖК", - заключили в ведомстве.