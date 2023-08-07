На северо-западе Москвы построили апарт-комплекс с бассейнами и спа-зоной

Построенный комплекс общей площадью 14,3 тыс. кв. м помимо апартаментов включает в себя масштабный физкультурно-оздоровительный центр, магазины, кафе и рестораны

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Апарт-комплекс с бассейнами, спа-зоной и рестораном на крыше построили в районе Хорошево-Мневники на северо-западе Москвы, сообщила пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

"Девелоперы на территории Москвы реализуют самые разнообразные проекты, в том числе появляются "гибридные" форматы недвижимости. Так, построенный комплекс общей площадью 14,3 тыс. кв. м помимо апартаментов включает в себя масштабный физкультурно-оздоровительный центр, магазины, кафе и рестораны. Строительные работы на объекте завершены, подрядчик также выполнил благоустройство прилегающей территории", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Две шестиэтажные секции комплекса объединены двухэтажной пристройкой, подземный уровень состоит из двух этажей. На минус втором этаже располагается автомобильная стоянка на 48 машино-мест. Два следующих этажа занимает фитнес-центр и спа-зона с двусветным бассейном, хамамом и сауной. Комплекс оборудован системой видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнализацией.

Как пояснил глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, которого цитирует пресс-служба, на всех этапах к проверкам комплекса привлекался подведомственный Центр экспертиз (ГБУ "ЦЭИИС"). Эксперты выполнили лабораторно-инструментальные исследования по качеству работ и применяемых материалов. По результатам итоговой проверки Мосгосстройнадзор оформил заключение о соответствии здания проектной документации.